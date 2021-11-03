Хованский встретит Новый год в СИЗО

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост», останется в СИЗО еще на два месяца. Об этом сообщил Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил арест Хованского до 8 января.

В прошлый раз Хованскому продлили срок пребывания под стражей до 8 ноября. Следствие в своем ходатайстве указало, что закончить расследование к этому сроку не представляется возможным. В частности, еще нужно получить заключение по ряду экспертиз, дождаться ответа на запросы, направленные в Google и Microsoft.

Хованский в суде пожаловался, что пребывание в СИЗО его убивает. Он очень просил, чтобы ему позволили встретить Новый год с близкими людьми.

Хованский остается за решеткой с 10 июня. Блогеру предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за крамольной песни про теракт на Дубровке, исполненную много лет назад на стриме. Хованский уже неоднократно извинялся за нее. При этом он заявлял, что не выкладывал эту запись в Сеть. Кто это сделал, ему неизвестно.