Хованский пожаловался, что не может есть и спать. Но его оставили в СИЗО

Адвокаты Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, обжаловали арест блогера. Но Санкт-Петербургский городской суд отказался смягчить меру пресечения и отпустить его под домашний арест.

На заседании Хованский по видеосвязи заявил, что сидит в следственном изоляторе вот уже четыре месяца. Здесь он не может есть, спать, нормально работать, а суды полностью игнорируют его непричастность к данному преступлению, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По словам блогера, доводы о том, что он может скрыться от следствия и суда, безосновательны, потому что свой загранпаспорт он сдал следователю. Также он указал на то, что у него есть гражданская жена, пожилые родители и постоянный источник дохода, так как он является самозанятым блогером.

Все документы, которые подтверждают это, по словам Хованского, есть в материалах дела. Он признался, что очень устал в СИЗО, и попросил отправить его под домашний арест или заменить арест на другую меру пресечения, которая была бы не связана с арестом.

Его адвокаты поддержали все доводы блогера и попросили суд о домашнем аресте, но апелляционная инстанция оставила постановление о содержании под стражей без изменения.