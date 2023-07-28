Эксклюзив 28 июля 2023, 12:35 «Хороший коллега, надежный товарищ». Церемония прощания с военкором Ростиславом Журавлевым прошла в Екатеринбурге Полпред УрФО Якушев на похоронах вручил матери погибшего военкора Журавлева орден Мужества

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В Екатеринбурге простились с погибшим при атаке в Запорожской области военкором Ростиславом Журавлевым. В Дом офицеров пришли родственники, коллеги и знакомые журналиста, представители органов власти. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев передал его матери орден Мужества. «360» показал кадры церемонии.

Гражданская панихида прошла 28 июля в Доме офицеров, похоронили Ростислава Журавлева на Широкореченском кладбище. На церемонию пришли десятки человек. Они выражали соболезнования семье погибшего и делились воспоминаниями о нем.

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«Ростислав — хороший коллега, надежный товарищ. Об этом говорят все его друзья. И мы, конечно, будем всегда помнить его и помнить все те дела и поступки, которые он совершил искренне и от души», — сказал Владимир Якушев.

Президент России Владимир Путин представил Ростислава Журавлева к госнаграде. Полпред вручил орден Мужества матери журналиста.

Военкор ехал 22 июля в гражданской машине с коллегами из МИЦ «Известия» Дмитрием Шиковым, Романом Польшаковым и РИА «Новости» Константином Михальчевским, когда около полудня в районе Пятихатки по ним открыли артиллерийский огонь. Ростислав Журавлев умер по дороге в госпиталь.