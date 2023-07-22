Важное 22 июля 2023, 14:37 Военкор Журавлев погиб от кассетного боеприпаса ВСУ Минобороны: группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ кассетными боеприпасами Нежурка/Telegram

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Украинские боевики использовали кассетные боеприпасы для ударов по населенным пунктам Запорожской области, когда на месте работала группа российских журналистов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что обстрел начался около полудня в субботу, 22 июля. Под атакой оказались корреспонденты МИЦ «Известия» и РИА «Новости».

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«В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста», — заявили в пресс-службе Минобороны.

Корреспондентов оперативно эвакуировали, но во время перевозки сотрудник РИА «Новости» Ростислав Журавлев умер от ранений, полученных в результате детонации выпущенного суббоеприпаса.

Пострадавших сотрудников СМИ доставили в полевые госпитали, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь. Врачи оценили состояние журналистов как стабильное, но средней тяжести. Угрозы их жизни нет.

В Минобороны отметили, что корреспонденты готовили материалы об использовании украинскими войсками кассетных боеприпасов против мирных жителей.

Ранения получили журналист РИА «Новости» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и сопровождавший его оператор Дмитрий Шиков.