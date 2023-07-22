22 июля 2023, 14:37
Военкор Журавлев погиб от кассетного боеприпаса ВСУ
Минобороны: группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ кассетными боеприпасами
Украинские боевики использовали кассетные боеприпасы для ударов по населенным пунктам Запорожской области, когда на месте работала группа российских журналистов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве заявили, что обстрел начался около полудня в субботу, 22 июля. Под атакой оказались корреспонденты МИЦ «Известия» и РИА «Новости».
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«В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста», — заявили в пресс-службе Минобороны.
Корреспондентов оперативно эвакуировали, но во время перевозки сотрудник РИА «Новости» Ростислав Журавлев умер от ранений, полученных в результате детонации выпущенного суббоеприпаса.
Пострадавших сотрудников СМИ доставили в полевые госпитали, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь. Врачи оценили состояние журналистов как стабильное, но средней тяжести. Угрозы их жизни нет.
В Минобороны отметили, что корреспонденты готовили материалы об использовании украинскими войсками кассетных боеприпасов против мирных жителей.
Ранения получили журналист РИА «Новости» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и сопровождавший его оператор Дмитрий Шиков.
Минобороны РФ
Журналистика
ВСУ
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