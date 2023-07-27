Власть 27 июля 2023, 18:45 Российские журналисты, обстрелянные в Запорожской области, удостоились ордена Мужества Путин наградил орденом Мужества российских журналистов, попавших под обстрел 22 июля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества журналистов, попавших под обстрел в Запорожской области 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Награды присудили за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга. Погибшего военкора РИА «Новости» Ростислава Журавлева наградили посмертно. Также ордена получили раненые фотокорреспондент того же издания Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков (корреспондент) и Дмитрий Шиков (оператор).

Ростислава Журавлева ранее также посмертно представили к ведомственной награде — медали «Доблесть и отвага».

ВСУ обстреляли российских журналистов кассетными боеприпасами. Ранения Журавлева, полученные в результате детонации снаряда, оказались смертельными — он скончался во время эвакуации в госпиталь. Корреспондента похоронят 28 июля в его родном Екатеринбурге. Он упокоится на Широкореченском кладбище.