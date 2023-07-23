Общество 23 июля 2023, 15:56 Попавших под обстрел ВСУ журналистов наградят в Запорожской области Врио главы Запорожской области Балицкий объявил о наградах попавших под обстрел военкоров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Погибшего от осколков кассетного боеприпаса ВСУ военного корреспондента РИА «Новости» Ростислава Журавлева посмертно представят к ордену «За заслуги перед Запорожской областью». Остальным раненым журналистам тоже вручат эту награду. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что находится в постоянном контакте с врачами, которые занимаются лечением трех военных корреспондентов, попавших под обстрел украинских боевиков кассетными боеприпасами. Балицкий отметил, что журналисты находятся в сознании, их состояние стабильное.

Реклама

«Журналисты МИЦ „Известия“ Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА „Новости“ Константин Михальчевский будут награждены орденом „За заслуги перед Запорожской областью“. Ростислав Журавлев — посмертно», — написал врио главы Запорожской области.

Российские журналисты получили серьезные ранения во время подготовки репортажей в Запорожской области. Во время эвакуации от полученных травм умер военный корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев. Его коллегу по агентству, фотографа Константина Михальчевского, доставили в больницу Крыма, где врачи оценили его состояние как средней тяжести.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков перенес операцию. Но врачи не смогли достать из его тела три осколка. Сам журналист со ссылкой на медиков отметил, что жизненно важные органы не задеты и он продолжит жить со шрапнелью. Еще один осколок пробил ему ногу насквозь, но не задел кость. Пока Польшаков передвигается в инвалидной коляске.

Оператор «Известий» Дмитрий Шиков заявил, что его раны не так серьезны. Он подчеркнул, что, как только коллега поправится, они снова вернутся к освещению событий специальной военной операции.