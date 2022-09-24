Honda и Mazda задумались о прекращении экспорта в Россию | 360°

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Honda и Mazda задумались о прекращении экспорта в Россию

Nikkei: Компании Honda и Mazda могут прекратить экспортировать в Россию авто и запчасти

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Японская компания Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей и запчастей на территории России, сообщила газета Nikkei. Сейчас сборка автомобилей налажена во Владивостоке.

Mazda производит автомобили во Владивостоке на совместном с компанией «Sollers» предприятии. В настоящее время производство приостановили из-за ситуации на Украине. И теперь Mazda хочет окончательно выйти из российского бизнеса.

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Накануне о закрытии завода в Шушарах также сообщила компания Toyota. Решение объяснили сложностью поставок комплектующих.

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Ранее в сентябре стало известно, что АвтоВАЗ рассматривает возможность возобновления сборки автомобилей марки Renault. Убытки французской компании по итогам первого полугодия 2022 года из-за ухода с российского рынка составили 2,3 миллиарда евро.

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