Технологии 05 сентября 2022, 19:45 (обновлено: 05 сентября 2022, 21:24) Поделиться Telegram

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Viber Будут запчасти — будут машины. АвтоВАЗ может возобновить выпуск Renault Автоэксперт Кисенков рассказал, что россияне покупают новые иномарки в странах СНГ Фото pexels.com

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АвтоВАЗ может возобновить производство Renault. Эта марка машин стала по-настоящему народной в России, кроме того, на нее легко достать запчасти. Отмечается, что многие автолюбители уже давно приноровились ездить в страны СНГ и покупать там новинки мирового автопрома.

АвтоВАЗ вернется к Renault

Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗ Дмитрий Костромин заявил, что российский автоконцерн может вернуться к производству моделей Renault. Этот вопрос будет обсуждаться французскими коллегами и на совете директоров концерна, сообщил «Автостат».

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На этом же заседании будут решать и судьбу Lada XRay. Костромин отметил, что производство этой модели до конца года пока не планируется: для сборки необходимо много иностранных комплектующих.

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Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ собирается рассмотреть варианты снижения стоимости машин. Концерн подтолкнуло к этому предложение президента России Владимира Путина понизить цены на отечественные автомобили.

Renault стал народным автомобилем

Автоэксперт Василий Кисенков в разговоре с «360» отметил, что возможность возобновления производства Renault вполне понятна. Во-первых, есть достаточно комплектующих, а во-вторых, он уже стал по-настоящему народным автомобилем.

«В частности, Renault Logan — это неубиваемый автомобиль, который нередко использовали в такси, в том числе и в Москве. Эта машина, по сути, рабочая лошадка. К тому же для нее очень много запчастей, в том числе и китайского производства. В крайне случае вывезут из Европы», — сказал эксперт.

Он добавил, что, планируя производство, концерн АвтоВАЗ исходит из своих возможностей, а не из своих желаний. Есть возможность собрать автомобиль Renault, вот его и будут собирать, благо никаких особо продвинутых современных технологий там нет. Закончатся детали — перейдут к другой модели, уверен собеседник издания.

По словам Костромина, сейчас ценники на все автомобили уже устаканились. Если зайти, например, в салон Toyotа, то там наверняка можно увидеть новый Toyota Land Cruiser 300 — его, скорее всего, привезли в Россию из Казахстана.

«Сейчас у некоторых официальных дилеров действительно стоят казахские машины или армянские, киргизские. У нас же массово народ весной поехал выкупать автомобили из салонов в страны СНГ. Там сейчас нет машин по салонам: все россияне раскупили — бизнесмены, перекупщики и тому подобные», — сказал эксперт.

Он отметил, что вопрос о дате запуска производства отечественных машин автомобилей стоит расценивать как риторический. Слишком многое зависит от наличия запасных частей, которые нужны не только для сборки машины, но и для ее сервисного гарантийного обслуживания.

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