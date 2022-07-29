Renault недосчитался €2,3 млрд после ухода из России

Французский автопроизводитель Renault опубликовал финансовый отчет за первое полугодие 2022 года. Компания заявила, что чистый убыток из-за ухода с российского рынка составил 2,3 миллиарда евро.

«Чистый убыток от прекращения деятельности составил 2,3 миллиарда евро из-за неденежной корректировки, связанной с ликвидацией промышленной деятельности в России, объявленной 16 мая 2022 года», — объявили аналитики компании.

После ухода Renault его московский завод «за рубль» перешел в собственность министерства промышленности и торговли. Власти неоднократно заявляли, что на мощностях предприятия начнут собирать автомобили марки «Москвич». Президент Владимир Путин отметил, что старта производства ждет вся страна.