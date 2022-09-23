Toyota закрыла завод в России | 360°

Все новости

Интересное

23 сентября 2022, 21:05

Площадка для ночных гонок появится в Челябинске

Власть

23 сентября 2022, 21:02

Детский сад и школа появятся на севере Москвы

Реклама

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Тайник с автоматами и патронами обнаружили в Волгоградской области

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Menopause: массаж ног облегчает симптомы климакса

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Психолог Ениколопов объяснил повышенный спрос на психотропные в России

Мир

23 сентября 2022, 21:00

Востоковед Котков заявил, что Китай хочет зависимости России от него

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Владельцев незаконного казино осудили в Югре

Власть

23 сентября 2022, 21:00

Два жилых дома появятся в Котловке в Москве

Деньги

23 сентября 2022, 21:00

Курс фунта оказался меньше 1,1 доллара впервые с 1985 года

Транспорт

23 сентября 2022, 14:06

Toyota закрыла завод в России

Минпромторг подтвердил закрытие завода Toyota в Санкт-Петербурге

Читать 360tv в

Японский бренд автомобилей Toyota прекращает работу завода в Шушарах. Информацию подтвердил Минпромторг. Об этом сообщили журналисты «Коммерсанта».

По их данным, ведомство совместно с городскими властями прорабатывает будущее освободившейся площадки.

Реклама

Завод автопроизводителя проработал 15 лет. Решение о его закрытии объяснили сложностью поставок комплектующих. При этом компания сохранит послепродажное обслуживание своих автомобилей и поддержку дилерской сети. Также сообщается о выполнении всех социальных обязательств перед коллективом.

Реклама

Представители Toyota планируют временно законсервировать площадку. В дальнейшем ее могут продать. Однако выпуск автомобилей японской марки на ней не возобновится.

Также журналисты «Коммерсанта» сообщили о планах по оптимизации московского офиса концерна. Сотрудникам и штату завода предложат повышенные компенсации — от 12 окладов.

При этом компания пока не объявляла о намерении полностью уйти из России.

Машины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама