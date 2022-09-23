Toyota закрыла завод в России | 360°

Транспорт 23 сентября 2022, 14:06 Поделиться Telegram

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Viber Toyota закрыла завод в России Минпромторг подтвердил закрытие завода Toyota в Санкт-Петербурге Unsplash.com

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Японский бренд автомобилей Toyota прекращает работу завода в Шушарах. Информацию подтвердил Минпромторг. Об этом сообщили журналисты «Коммерсанта».

По их данным, ведомство совместно с городскими властями прорабатывает будущее освободившейся площадки.

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Завод автопроизводителя проработал 15 лет. Решение о его закрытии объяснили сложностью поставок комплектующих. При этом компания сохранит послепродажное обслуживание своих автомобилей и поддержку дилерской сети. Также сообщается о выполнении всех социальных обязательств перед коллективом.

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Представители Toyota планируют временно законсервировать площадку. В дальнейшем ее могут продать. Однако выпуск автомобилей японской марки на ней не возобновится.

Также журналисты «Коммерсанта» сообщили о планах по оптимизации московского офиса концерна. Сотрудникам и штату завода предложат повышенные компенсации — от 12 окладов.

При этом компания пока не объявляла о намерении полностью уйти из России.

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