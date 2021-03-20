Химчанка из пострадавшей от взрыва многоэтажки рассказала об условиях во временном жилье

После взрыва дома в Химках школьницу выпускного класса вместе с родителями поселили в спортивную гостиницу. Она рассказала «360» об условиях, в которых временно оказалась.

Семья жила на третьем этаже многоэтажки. Теперь же родственники временно перебрались на базу отдыха.

«Меня все устраивает. У всех — и у меня, и у моих родителей — есть кровати, возможность три раза в день питаться, что прекрасно при условии, что у нас нет кухни и нам пока негде готовить еду, поэтому столовая — это просто идеально. У нас есть холодильник, телевизор, все нужное оборудование, шкафы, два санузла», — рассказала девушка.

В их номере две комнаты. Столовая находится в другом корпусе.

«Пока не известно, на сколько по времени нас заселили. Некоторые говорят — неделя, другие говорят — месяц или полтора. Поэтому пока ждем информацию», — отметила школьница.

Местом размещения семья довольна, рассказала собеседница «360».

«Мой папа — спортсмен, он занимается лыжами. Поэтому когда он увидел лыжную базу, очень обрадовался», — передала девушка чувства отца.

Она думает о времени, когда вернется домой. Там ее ждут учебные пособия и своя комната.

«Я очень хочу переехать домой, потому что там остались все мои учебники и книги, которые нужны для подготовки к экзаменам», — добавила школьница.

Взрыв в жилом доме Химок прогремел 19 марта. Пострадало несколько квартир, четыре человека погибли, ранения и ожоги получили четыре жильца. Сейчас им предоставляют всю необходимую помощь в больнице.

Помощь пострадавшим семьям взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жильцов пострадавших квартир разместили в гостинице. Также им поможет психолог.