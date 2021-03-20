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    20 марта 2021, 17:50

    Химчанка из пострадавшей от взрыва многоэтажки рассказала об условиях во временном жилье

    Алена Макаренко, Дария Сенникова

    После взрыва дома в Химках школьницу выпускного класса вместе с родителями поселили в спортивную гостиницу. Она рассказала «360» об условиях, в которых временно оказалась.

    Химчанка из пострадавшей от взрыва многоэтажки рассказала об условиях во временном жилье

    Семья жила на третьем этаже многоэтажки. Теперь же родственники временно перебрались на базу отдыха.

    «Меня все устраивает. У всех — и у меня, и у моих родителей — есть кровати, возможность три раза в день питаться, что прекрасно при условии, что у нас нет кухни и нам пока негде готовить еду, поэтому столовая — это просто идеально. У нас есть холодильник, телевизор, все нужное оборудование, шкафы, два санузла», — рассказала девушка.

    В их номере две комнаты. Столовая находится в другом корпусе.

    «Пока не известно, на сколько по времени нас заселили. Некоторые говорят — неделя, другие говорят — месяц или полтора. Поэтому пока ждем информацию», — отметила школьница.

    Местом размещения семья довольна, рассказала собеседница «360».

    «Мой папа — спортсмен, он занимается лыжами. Поэтому когда он увидел лыжную базу, очень обрадовался», — передала девушка чувства отца.

    Она думает о времени, когда вернется домой. Там ее ждут учебные пособия и своя комната.

    «Я очень хочу переехать домой, потому что там остались все мои учебники и книги, которые нужны для подготовки к экзаменам», — добавила школьница.

    Взрыв в жилом доме Химок прогремел 19 марта. Пострадало несколько квартир, четыре человека погибли, ранения и ожоги получили четыре жильца. Сейчас им предоставляют всю необходимую помощь в больнице.

    Помощь пострадавшим семьям взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жильцов пострадавших квартир разместили в гостинице. Также им поможет психолог.