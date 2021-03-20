«Стена рухнула и раздавила». Мать-инвалид осталась без сына после взрыва в химкинской многоэтажке

После взрыва в девятиэтажке в Химках 75-летняя Любовь Алексеевна — инвалид II группы — осталась без сына. Его раздавила обрушившаяся стена. Пенсионерка рассказала «360» детали дня, когда произошло ЧП.

«Как мне помочь, если сыну 50 [лет], стена рухнула и раздавила. Чем тут помочь? Я осталась одна, инвалид II группы», — объяснила она.

Сын пенсионерки сидел у стены в комнате, там он работал за компьютером. А 75-летняя женщина отошла в магазин. «Если бы он ушел в другую комнату хотя бы…» — отметила Любовь Алексеевна.

Что произошло в квартире, где прогремел взрыв, она не знает. После происшествия женщина ночевала у сестры.

По словам собеседницы «360», она единственная, кто живет в девятиэтажке со дня заселения. Дом стоит с 1984 года.

«Сейчас документы хотела поискать, одежду — ведь хоронить-то в чем-то нужно», — рассказала женщина.

Взрыв прогремел в первой половине дня 19 марта в квартире на восьмом этаже девятиэтажки на улице Зеленая в Химках. Волна разрушила потолок, межкомнатные перегородки, выбила окна и повредила соседние квартиры. Погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Четыре жителя дома получили травмы и ожоги. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии, две — в тяжелом и одна — в состоянии средней степени тяжести.