«Весь район просто в шоке»: жилец расселенного дома рассказал о первой ночи после взрыва в Химках

Жильцам выселенного после взрыва подъезда дома на улице Зеленой в Химках предложили всевозможную помощь и гостиницу. Некоторые решили обойтись своими силами и пошли ночевать к родственникам.

«У родственников [ночевали]. Нам предлагали [гостиницу], звонили от всех служб, сказали, если нужна помощь или еще что-то… В этом плане молодцы. У нас правая сторона — особо не залило, не задело. С левой стороны, если в подъезд зайти, на нашем этаже лифтовая шахта, там просто металлический каркас: все кирпичи вытолкнуло. Сила взрыва была колоссальная», — рассказала «360» жительница временно выселенного подъезда.

Женщина выразила соболезнования родным погибших.

«По-человечески очень печально видеть такие события рядом. Весь район просто в шоке. Мы вчера это обсудили, я думала, что уже это пережила», — добавила собеседница сквозь слезы.

19 марта в квартире на восьмом этаже девятиэтажки на улице Зеленая в Химках прогремел взрыв. Волна разрушила потолок, межкомнатные перегородки, выбила окна и повредила соседние квартиры. В результате происшествия погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Четыре жителя дома получили травмы и ожоги. По предварительной версии, взорвался газ.

Подъезд, где произошло ЧП, временно выселили. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что поврежденные квартиры восстановят за счет бюджета. Глава региона отметил, что родственники погибших получат денежную компенсацию.