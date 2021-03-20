Глава Химок рассказал о переселении жильцов пострадавшего от взрыва дома

Жителям пострадавшего от взрыва дома в Химках подготовили помещения, где они могут жить пока квартиры не приведут в порядок. Об этом «360» рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он подчеркнул, что на временных местах жителей пострадавшего дома обеспечат всем необходимым.

«На сегодняшний день 11 человек переселили. Еще 10 человек попросили чтобы было переселение 26 марта и 22 марта. Номерной фонд готов, питание готово, все хозяйственные моменты готовы. Но наши жители попросили сделать это в другие даты», — рассказал он.

По словам главы округа, некоторые жители разместились у родственников, а кто-то вообще уехал из Московской области. Всего в подъезде проживали 60 человек, но заявку подал только 21 жилец.

Сейчас устойчивость подъезда проверяют сотрудники МЧС при помощи специального диагностического комплекса «Струна». В подъезд никого не пускают, так как аппарат реагирует на любой посторонний звук. Проверка закончится к вечеру субботы.

Пострадавшие при взрыве квартиры и подъезд в многоэтажке Химок отремонтируют за счет денег из бюджета Московской области. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что на проведение работ потребуется три недели после окончания проверки спасателями.

Взрыв в жилом доме Химок прогремел в минувшую пятницу, 19 марта. В результате пострадало несколько квартир. Ранения и ожоги получили четыре человека. Сейчас они получают всю необходимую помощь в больнице. Жертвами взрыва и последующего обрушения стали четверо, в том числе ребенок.

Помощь пострадавшим семьям взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жильцов пострадавших квартир разместили в гостинице. Также им предоставят помощь психолога. Семьям погибших при взрыве дома выделят компенсации в размере одного миллиона рублей. Также денежные выплаты получат пострадавшие в результате ЧП.

Сегодня администрация Химок опубликовала телефон горячей линии для жильцов пострадавшего дома. Консультацию и помощь можно получить по номеру: +7 (495) 72-65-00.