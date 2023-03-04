Общество 04 марта 2023, 16:09 «Понял, что на месте лучше не сидеть». Пострадавший брянский школьник рассказал об атаке ДРГ Брянский школьник признался, что сначала не почувствовал ранения при атаке ДРГ РИА «Новости»

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Школьник, пострадавший при атаке украинских диверсантов в Брянской области, рассказал подробности случившегося. Видео из палаты опубликовал Telegram-канал «Известий».

На кадрах видно, что мальчик находится в просторной палате. Рядом с его кушеткой расположены разные медицинские приборы и датчики. Сам пострадавший лежит на спине и улыбается подошедшей съемочной группе.

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Школьник признался, что ему было страшно. Сначала он не понял, что произошло. Но потом осознал, что на месте оставаться нельзя.

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«Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти», — рассказал пострадавший мальчик.

По его словам, украинские диверсанты просто начали обстреливать их машину. Когда двери открылись, ребенок понял, что можно спрятаться в другом поселке. Он позвал с собой двух девочек, они вместе пошли в сторону леса.

«Началась стрельба, машина остановилась, открылись двери, мы вышли. Нам сказали, чтобы бежали за дома. Я понял, что можно через лес уйти в другое село», — отметил мальчик.

Тракторист отказался их везти, поэтому сначала дети шли пешком. Потом они остановили машину, в которой ехали два пожилых человека. Именно они помогли ребятам добраться до соседнего поселка. Там школьник с девочками добрался до знакомой своей матери.

Мальчик не сразу понял, что его ранили. Когда попали с соседний поселок, он снял куртку и увидел кровь.

Накануне проведать школьника приехал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что ребенок находится в надежных руках. Медики прооперировали мальчика и достали пулю.