Греф покинул совет директоров «Яндекса»

Заседание акционеров прошло в четверг, 29 октября. Владельцы «Яндекса» переизбрали в свой совет главу компании Аркадия Воложа в качестве исполнительного директора сроком на четыре года, а технического директора Михаила Парахина на один год в качестве неисполнительного директора совета.

Сбербанк и «Яндекс» сотрудничали с 2009 года, когда IT-компания за один евро продала «золотую акцию» перед размещением своих акций на нью-йоркской бирже. В 2012 году банк приобрел 75% акций «Яндекс.Денег», таким образом фирмы создали совместное предприятие.



В совет директоров «Яндекса» Греф вошел в 2014 году, через три года его переизбрали на повторный срок.

Развод между «Сбербанком» и «Яндексом» начался в этом году. Причиной стал рост конкуренции между двумя системами. В ходе разделки активов «Яндекс.Деньги» перешли под контроль «Сбербанка», IT-компании достался интернет гипермаркет «Беру», который уже переименовали в «Маркет». Греф не исключал, что после окончания процесса по разделу активов он выйдет из совета директоров «Яндекса».

Сегодня же стало известно, что «Сбер» стал единственным владельцем Rambler Group. Компания выкупила 45% акций у Александра Мамута. Кроме того, ей достался кинотеатр «Художественный», который поставят на баланс Rambler.