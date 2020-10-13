Греф уйдет из совета директоров «Яндекса»

«Срок полномочий господина Грефа истекает на годовом общем собрании акционеров 2020 года, и он не номинируется на переизбрание», — говорится в сообщении «Яндекса».

Глава Сбербанка вошел в совет директоров «Яндекса» в мае 2014 года.

Ранее предприниматель Олег Тиньков заявил, что Греф мог бы стать премьер-министром России. По словам бизнесмена, его восхищает талант Грефа и скорость развития Сбербанка. Тиньков считает его своим единственным конкурентом и говорит, что в Тинькофф банке уже работают решения, которые в Сбербанке озвучили недавно.

В сентябре Сбербанк показал новый логотип и объявил о создании цифровой экосистемы «Сбер». Среди новых сервисов будут доставка еды, такси и подписки на фильмы и музыку.