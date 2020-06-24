«Яндекс» и Сбербанк разделили совместные активы

Согласно тексту документа, Сбербанк доведет свою долю в «Деньгах» до 100%, сейчас ему принадлежит только три четверти всех акций. Стоимость сделки составит 2,4 миллиарда рублей. «Яндекс», в свою очередь выкупит у бывшего партнера долю в 45% в маркете за 42 миллиарда рублей. Таким образом интернет-гигант станет полноправным владельцем магазина.

Как сообщило агентство экономической информации «Прайм» в своем Теlеgrаm-канале со ссылкой на пресс-службу Сбербанка, после завершения сделки «Яндекс.Деньги» ждет ребрендинг, но до конца года все сервисы будут работать в обычном режиме.

Причину реорганизации совместного предприятия в Сбербанке объяснили ростом конкуренции между двумя экосистемами. При этом по многим направлениям участники решили остаться партнерами. Герман Греф останется членом совета директоров «Яндекса» до очередного собрания акционеров.

О предстоящем разделении активов двух компаний СМИ писали со ссылкой на источники еще в начале июня. Стороны долго обсуждали вопрос разделения совместных предприятий. Эту информацию газете «Ведомости» подтвердил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Он уточнял, что идут консультации по реструктуризации долей в совместных проектах.

Партнерство «Яндекса» и Сбербанка началось в 2009 году перед первым размещением акций российской IT-компании на нью-йоркской бирже. Тогда Сбербанк купил за один евро «золотую акцию». Таким образом он получил право накладывать вето на продажу 25% доли в «Яндексе». В 2012 году партнеры создали совместное предприятие, когда Сбербанк купил 75% акций «Яндекс.Денег».