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    29 октября 2020, 20:25

    Rambler Group полностью перейдет под контроль «Сбера»

    Анатолий Минкин

    Александр Мамут продал 45% акций Rambler Group и долю в кинотеатре «Художественный» «Сберу». Как сообщила пресс-служба банка, стороны уже подписали документы и закрыли сделку.
    Rambler Group полностью перейдет под контроль «Сбера»

    Деньги Мамут получит траншами. Первый — в размере трех миллиардов рублей — он получит после закрытия сделки. Дату выплаты второго транша определят позднее, но наступит она до конца года.

    «Сбер» стал акционером Rambler Group в 2019 году, в июле 2020 года увеличив свою долю в капитале группы до 55%.

    «Rambler Group — ведущий цифровой медийный ресурс с огромным потенциалом. Мы приложим все усилия, чтобы сделать наши информационные и развлекательные ресурсы еще более технологичными, интересными и удобными для клиентов. Мы ценим вклад Александра Мамута в развитие холдинга и благодарим его за совместное эффективное сотрудничество», — заявил глава «Сбера» Герман Греф.

    В банке отметили, что наличие медиаактивов позволит создавать уникальные продукты и сервисы, чтобы привлекать новых клиентов.

    Основные направления развития Rambler Group компания видит во вкладе в медиасервисы, производстве собственного контента для платформы Okkо. Кроме того, планируется также укрепить лидерство в сфере онлайн-медиа.