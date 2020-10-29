Rambler Group полностью перейдет под контроль «Сбера»

Деньги Мамут получит траншами. Первый — в размере трех миллиардов рублей — он получит после закрытия сделки. Дату выплаты второго транша определят позднее, но наступит она до конца года.

«Сбер» стал акционером Rambler Group в 2019 году, в июле 2020 года увеличив свою долю в капитале группы до 55%.

«Rambler Group — ведущий цифровой медийный ресурс с огромным потенциалом. Мы приложим все усилия, чтобы сделать наши информационные и развлекательные ресурсы еще более технологичными, интересными и удобными для клиентов. Мы ценим вклад Александра Мамута в развитие холдинга и благодарим его за совместное эффективное сотрудничество», — заявил глава «Сбера» Герман Греф.

В банке отметили, что наличие медиаактивов позволит создавать уникальные продукты и сервисы, чтобы привлекать новых клиентов.

Основные направления развития Rambler Group компания видит во вкладе в медиасервисы, производстве собственного контента для платформы Okkо. Кроме того, планируется также укрепить лидерство в сфере онлайн-медиа.