Готовность Игнатьева быть главой Чувашии поставили под вопрос из-за издевки над офицером МЧС

Поступок главы Чувашии на встрече с сотрудниками МЧС принес ему серьезные проблемы. Возможное исключение из «Единой России» — лишь одна из неприятностей, ведь партия поднимет вопрос, должен ли он руководить регионом.

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова приведены на официальном сайте партии.

В Сети сегодня разошлось видео, где глава Чувашии Михаил Игнатьев на встрече с офицерами МЧС вручал ключи от новых служебных машин. Перед одним из сотрудников ведомства руководитель региона поднял руку с ключами и вынудил его прыгать перед собой.

В пресс-службе главы Чувашии отметили, что это была шутка над старым знакомым. Никакого злого умысла у Игнатьева не было.

Между тем в комиссии по этике партии «Единая Россия» поведение главы Чувашии уже раскритиковали. Евгений Ревенко назвал поведение однопартийца «моральным уродством» и пообещал устроить разбирательство.

Глава МЧС Евгений Зиничев раскритиковал всех участников скандала. Он назвал поведение главы региона недопустимым. Офицера руководитель ведомства призвал помнить о том, где он работает, и вести себя соответственно.