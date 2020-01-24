Издевку главы Чувашии над офицером МЧС оправдали «позитивным настроем»

Представитель главы Чувашии объяснил, почему тот заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от машины. Оказывается, это показало «позитивный настрой», и вообще, Михаил Игнатьев с пожарным давно знаком. Но вот в официальном ролике этот момент почему-то все равно решили не показывать.

«Вручение ключей — это всегда позитивный настрой, потому что в части приходит новая техника, которая закупается республикой для обновления парка аварийно-спасательных служб. В данной ситуации встретились люди, которые давно уже знают друг друга», — заверил «360» руководитель пресс-службы главы Чувашии Олег Сидоров.

По его словам, глава Чувашии неоднократно бывал в части и никакого злого умысла в том, что он заставил офицера МЧС подпрыгивать, не было. Олег Сидоров уверен, что все делают выводы из маленького кусочка видео, но все присутствующие якобы улыбались и все было хорошо.

Собеседник «360» рассказал, что всю информацию об этом мероприятии легко можно найти на сайте властей Чувашии. Но вот почему-то эти позитивные кадры с улыбками и прыжками в официальное видео не попали.

Речь идет о встрече Игнатьева с эмчеэсниками 23 января. Во время вручения ключей от новых машин он не стал просто отдавать их. Несмотря на то, что мероприятие было официальное, он вынудил офицера подпрыгнуть, чтобы их забрать.