Издевку главы Чувашии над офицером МЧС оправдали «позитивным настроем»
«Вручение ключей — это всегда позитивный настрой, потому что в части приходит новая техника, которая закупается республикой для обновления парка аварийно-спасательных служб. В данной ситуации встретились люди, которые давно уже знают друг друга», — заверил «360» руководитель пресс-службы главы Чувашии Олег Сидоров.
По его словам, глава Чувашии неоднократно бывал в части и никакого злого умысла в том, что он заставил офицера МЧС подпрыгивать, не было. Олег Сидоров уверен, что все делают выводы из маленького кусочка видео, но все присутствующие якобы улыбались и все было хорошо.
Собеседник «360» рассказал, что всю информацию об этом мероприятии легко можно найти на сайте властей Чувашии. Но вот почему-то эти позитивные кадры с улыбками и прыжками в официальное видео не попали.
Речь идет о встрече Игнатьева с эмчеэсниками 23 января. Во время вручения ключей от новых машин он не стал просто отдавать их. Несмотря на то, что мероприятие было официальное, он вынудил офицера подпрыгнуть, чтобы их забрать.