    24 января 2020, 14:25

    Издевку главы Чувашии над офицером МЧС оправдали «позитивным настроем»

    Василиса Андреева, Дарья Бунякова

    Представитель главы Чувашии объяснил, почему тот заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от машины. Оказывается, это показало «позитивный настрой», и вообще, Михаил Игнатьев с пожарным давно знаком. Но вот в официальном ролике этот момент почему-то все равно решили не показывать.

    «Вручение ключей — это всегда позитивный настрой, потому что в части приходит новая техника, которая закупается республикой для обновления парка аварийно-спасательных служб. В данной ситуации встретились люди, которые давно уже знают друг друга», — заверил «360» руководитель пресс-службы главы Чувашии Олег Сидоров.

    По его словам, глава Чувашии неоднократно бывал в части и никакого злого умысла в том, что он заставил офицера МЧС подпрыгивать, не было. Олег Сидоров уверен, что все делают выводы из маленького кусочка видео, но все присутствующие якобы улыбались и все было хорошо.

    Собеседник «360» рассказал, что всю информацию об этом мероприятии легко можно найти на сайте властей Чувашии. Но вот почему-то эти позитивные кадры с улыбками и прыжками в официальное видео не попали.

    Речь идет о встрече Игнатьева с эмчеэсниками 23 января. Во время вручения ключей от новых машин он не стал просто отдавать их. Несмотря на то, что мероприятие было официальное, он вынудил офицера подпрыгнуть, чтобы их забрать.