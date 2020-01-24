Глава МЧС раскритиковал всех участников скандала с прыжками за ключами в Чувашии

Сотрудники МЧС должны помнить, что они представляют уважаемое ведомство, а губернатор Чувашии повел себя недопустимо. С критикой обоих участников скандала выступил министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.

«Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», — привело РИА «Новости» слова министра о губернаторе Михаиле Игнатьеве. Ранее глава региона заставил офицера МЧС прыгать за ключами от служебного автомобиля.

Не понравилось министру и поведение своего подчиненного. «Сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе», — заявил он.

Между тем, главе Чувашии предстоит разбирательство в комиссии по этике партии «Единая Россия». Замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко назвал поведение губернатора моральным уродством. Он отметил, что унижать честь и достоинство человека, а тем более офицера, недопустимо.

По итогам рассмотрения дела главы Чувашии комиссия по этике может сделать замечание или рекомендовать республиканскому отделению партии исключить губернатора из своего состава.

Ранее в Сети появилось видео с площади Республики в Чебоксарах. Глава региона Михаил Игнатьев вручал сотрудникам МЧС ключи от новых служебных машин. Перед одним из офицеров он высоко поднял руку и заставил его прыгать перед собой.

После в пресс-службе главы региона пояснили, что Игнатьев давно знаком с офицером, а случившееся было «дружеской шуткой» вызванной положительными эмоциями.