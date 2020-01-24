Издевку главы Чувашии над офицером МЧС назвали «моральным уродством»

Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву нужно приготовиться к выходу «на ковер». Его поведение с офицером МЧС, которого губернатор заставил прыгать перед ним за ключами от машины, заинтересовало партию. И там не стали сдерживать себя в выражениях.

Замсекретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко сообщил, что комиссия по этике соберется 27 января. Его слова опубликованы на официальном сайте партии.

«Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии „А ну-ка отними“, где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение. Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести… Что сказать — моральное уродство», — заявил он и подчеркнул, что унижать честь и достоинство человека недопустимо.

Евгений Ревенко подчеркнул, что комиссия оценит поведение главы Чувашии и вынесет свое решение.

Ранее в Сети появилось видео, где руководитель Чувашии Михаил Игнатьев протягивал ключи от новых служебных машин офицеру МЧС. При этом глава региона высоко поднял руку, поддразнивая сотрудника ведомства. В итоге офицер начал перед ним подпрыгивать.

Представитель главы Чувашии пояснил, что Михаил Игнатьев и офицер давно знакомы, поэтому глава республики позволил себе такое поведение, вызванное «позитивным настроем». По словам представителя губернатора, никакого злого умысла в действиях начальника не было.