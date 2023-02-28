Общество 28 февраля 2023, 18:11 Госпитализированных после крушения сухогруза моряков выписали из больницы ТАСС: госпитализированных моряков сухогруза Seamark выписали из больницы в Новороссийске РИА «Новости»

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Моряки, которых госпитализировали после крушения сухогруза Seamark в Краснодарском крае, выписали из больницы в Новороссийске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГКБ №1.

Новороссийские медики оказали пострадавшим членам экипажа необходимую помощь.

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«На сегодняшний день все члены экипажа сухогруза Seamark выписаны», — отметили в больнице.

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Сухогруз Seamark потерпел крушение в районе Кабардинки 21 февраля. Судно перевозило три тысячи тонн мела. Оно переломилось пополам во время трехбалльного шторма, крушение попало на видео.

Всего на сухогрузе была команда из 11 человек, один из них погиб. На помощь выжившим отправились пять кораблей из Новороссийска. Из Геленджика на место крушения выехали две машины скорой помощи, а также полицейские и дежурные группы МЧС.

Предварительно, происшествие не спровоцировало угрозу экологии. Специалисты начали доследственную проверку по факту крушения сухогруза. После ЧП в СМИ появилась информация о том, что два моряка из 11 членов экипажа находятся в тяжелом состоянии.