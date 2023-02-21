Происшествия 21 февраля 2023, 16:24 Один человек погиб при крушении судна Seamark под Новороссийском МЧС РФ: один из членов экипажа затонувшего судна Seamark скончался

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Один из членов экипажа затонувшего рядом с Новороссийском судна Seamark погиб. Об этом сообщили в МЧС России.

«Из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, еще один человек находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно о бедствии сухогруза Seamark в акватории Черного моря вблизи села Кабардинка в Краснодарском крае.

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Судно находилось на стоянке из-за сильного шторма. Сухогруз разломился на две части и затонул. На место происшествия незамедлительно направились спасатели Геленджикского отделения ЮРПСО МЧС России. Одиннадцать моряков подняли на спасательные судна. Однако один из членов экипажа скончался.

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения организовали доследственную проверку.