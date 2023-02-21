Эксклюзив 21 февраля 2023, 15:43 Сухогруз пошел ко дну возле Новороссийска. Видео с места МЧС сообщило об эвакуации членов экипажа тонущего возле Новороссийска сухогруза

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Рядом с Новороссийском терпит бедствие сухогруз. Сигнал об аварийной ситуации передали в МЧС. Спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали троих членов экипажа, рассказал «360» очевидец происходящего.

По словам жителя Новороссийска, на борту сухогруза находятся несколько человек. Корабль частично ушел под воду, и прибывшие сотрудники МЧС начали спасательную операцию.

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«Судно терпит бедствие, необходима эвакуация экипажа», — отметили спасатели.

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Позже стало известно, что на спасательные судна подняли 11 членов экипажа.

«Сухогруз был на стоянке, когда произошла авария. Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели», — сообщили в МЧС России.

В министерстве добавили, что жизни и здоровью моряков ничто не угрожает.

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России отправились на место происшествия. По факту крушения судна Seamark вблизи села Кабардинка организовали доследственную проверку.

В начале февраля у берегов Японии столкнулись два грузовых судна. В результате один из кораблей затонул, а двое моряков пропали без вести.