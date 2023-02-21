Происшествия 21 февраля 2023, 18:13 Стало известно о состоянии спасенных моряков затонувшего сухогруза ТАСС: двое спасенных членов экипажа затонувшего сухогруза находятся в тяжелом состоянии

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Двое из 11 членов экипажа сухогруза Seamark, который потерпел крушение в Черном море в районе Новороссийска, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на власти Новороссийска.

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При этом пресс-служба администрации Геленджика заявила, что в тяжелом состоянии один человек. Семерых пострадавших доставляют на корабле в сторону села Алексино, второй корабль с тремя спасенными и телом погибшего направляется в порт Новороссийска.

Судно, доставлявшее три тысячи тонны мела, переломилось пополам в море сегодня днем. Крушение попало на видео. На сухогрузе находилась команда из 11 человек, один погиб. В спасательной операции участвовали пять кораблей из Новороссийска. Из Геленджика на место выехали две кареты скорой помощи, дежурные группы полиции и МЧС. По предварительным данным, происшествие не несет угрозы экологии.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по факту крушения Seamark.