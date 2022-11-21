Общество 21 ноября 2022, 11:29 Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря Депутат Бессараб: Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря РИА «Новости»

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В России 31 декабря могут сделать выходным днем. Госдума рассмотрит такой законопроект в ближайшее время, уверена член комитета по соцполитике Светлана Бессараб. Она сказала об этом РИА «Новости».

«Думаю, что в скором времени мы это рассмотрим», — сказала она.

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Депутат подтвердила слова своего коллеги, председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Он сказал что законопроект рассмотрят в декабре. Если его примут, то 31 декабря сделают выходным, но январские каникулы сократят на один день — россияне выйдут на работу 8 января.

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Законопроект внесли в 2020 году. Регионы сами решали, объявлять этот день выходным или нет, но в прошлом году правительство сделало 31 декабря днем отдыха по всей стране. Однако треть россиян этого не заметили, 15% вышли на работу. Депутаты предложили сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем на постоянной основе.