Общество 21 ноября 2022, 01:45 Госдума рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем «Известия»: Госдума примет решение включеть 31 декабря в праздничные дни вместо 8 января РИА «Новости»

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В следующем месяце Госдума планирует рассмотреть предложение о включении 31 декабря в праздничные дни. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В случае, если это предложение одобрят, вместо 31 декабря россиянам придется выходить на работу на день раньше — 8 января. Нилов отметил, что этот вопрос уже давно требует решения, так как документ внесли в нижнюю палату еще в 2020 году. По его мнению, давно пора сделать этот день выходным по всей стране.

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«Напомню, что за вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно», — сказал Нилов.

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Авторы законопроекта напомнили, что в последний день года многие берут отгул или отпуск. А если нет, то все равно работники трудятся не в полную силу.

Эксперты считают, что выходной 31 декабря улучшит настроение россиян и поможет создать праздничную атмосферу.

Ранее ВЦИОМ провел социологический опрос среди жителей России об их отношении к празднованию Нового года на фоне СВО. Выяснилось, что почти все ждут праздника. Люди хотят видеть праздничное оформление магазинов и городские елки. Но украшения должны быть скромнее. А более половины опрошенных предложили отказаться от праздничных фейерверков.