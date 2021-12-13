Треть россиян не знали о выходном 31 декабря

Треть россиян не знала о том, что 31 декабря в этом году выходной. Об этом стало известно по итогам соцопроса, организованном сервисом «Работа.ру», передало РИА «Новости».

Работать 31 декабря будут 15% опрошенных. Как правило, имелись в виду те, кто трудится в магазинах. Еще 11%, в основном работники транспорта и логистических организаций, готовятся к неполному рабочему дню.

Что касается тех, кто все-таки останется дома, то почти половина (45%) займутся праздничным столом. Праздничной подборкой фильмов от телеканалов будут наслаждать 29%. Еще 23% сделают своевременную уборку, 15% будут украшать дом, а за подарками несколько запоздало отправятся 11%.

Ранее россиян опросили, где они будут отмечать Новый год. Большинство сообщили, что встретят Новый год по традиции дома с семьей. О том, что собираются отмечать праздник с близкими, рассказали 90% респондентов. Еще 5% сообщили, что будут находиться за границей, а 5% вообще не отмечают Новый год из принципа.