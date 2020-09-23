Госдума поддержала повышение на 20% акцизов на обычные и электронные сигареты

В 2021 году ставки акцизов на всю табачную продукцию, в том числе и на электронные сигареты, будут повышены. Закон приняла Государственная дума.

По сравнению с 2020 годом, косвенный налог увеличится на 20%. В 2021 году ставка акциза на традиционные сигареты составит 2 359 рублей за тысячу штук, а для электронных сигарет — 60 рублей за штуку, передает РИА «Новости».

В Минфине предположили, что закон может спровоцировать рост нелегальной продажи табака. Но на этот случай Минсельхоз проработает специальный план для борьбы с черным рынком.

Также в Министерстве финансов поднятие налога на сигареты связали с государственной политикой по противодействию потребления табака. По их мнению, чем дороже стоит пачка, тем реже ее покупают.

После вступления закона в силу на рынке ожидается рост цент на табак. Эксперт Сергей Слипченко читает, что в среднем табачные изделия могут подорожать на 20 рублей.

Ранее производители табачной продукции предлагали правительству поднять акцизы на сигареты на 8%, а не на 20%.