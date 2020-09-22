Эксперт спрогнозировал рост цен на сигареты с повышением акциза

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России Сергей Слипченко спрогнозировал рост цен на сигареты после повышения акциза.

Уточняется, что соответствующая мера вступит в силу с 1 января будущего года. Нижняя палата поддержала поправку правительства, согласно которой акциз проиндексируют на 20% в 2021 году, а в последующие два года — на уровень инфляции. По словам Слипченко, по причине таких изменений табачные изделия подорожают в среднем на 20 рублей, сообщило радио «Говорит Москва».

«Такое серьезное разовое увеличение акциза, безусловно, приведет к удорожанию продукции для конечного населения, для курильщиков. В среднем по рынку увеличение может составить до 20 рублей», — отметил специалист.

Эксперт считает, что из-за нововведения увеличится доля нелегальной продукции на табачном рынке нашей страны. Он заметил, что государство еще не предприняло шаги по вытеснению с рынка контрафакта. Слипченко подчеркнул важность решения возможной проблемы с ростом нелегального рынка.