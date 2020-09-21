Минфин объяснил резкий рост акциз на сигареты в 2021 году

Министерство финансов России предложило в 2021 году резко повысить акцизы на сигареты, а не на алкоголь, в соответствии с государственной политикой по противодействию потребления табака. Кроме того, эта идея согласуется с поддержкой развития виноградоводства в стране.

Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Это наш долгосрочный такой тренд, мы поддерживаем развитие виноградарства и виноделия внутри РФ, даем отрицательные акцизы на виноград для того, чтобы стимулировать развитие этих отраслей в России. Поэтому в этой связи индексировать на них параллельно ставки акциза было бы не совсем корректно», — пояснил Сазанов, почему Минфин предложил резкое повышение акциз сигарет, а не алкоголя.

Он отметил, что уже давно доказано: чем дороже стоят сигареты, тем меньше люди потребляют табак. При этом Минфин осознает риски возможного увеличения нелегального рынка табака в связи с планируемыми изменениями ставок. Чтобы не допустить этого, ведомство вместе с Минсельхозом займется разработкой мер борьбы с нелегальным рынком табака.

Ранее Министерство финансов РФ разработало поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми в 2021 году акцизы на сигареты предлагают повысить на 20% от текущего уровня. В соответствии с действующей редакцией кодекса, они должны были вырасти на 4%.