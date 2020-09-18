Производители сигарет попросили правительство уменьшить повышение акцизов

Производители табачной продукции попросили правительство учесть их расчеты при определении новой акцизной ставки. По их мнению, ее повышение на 20% не даст ожидаемый приток средств в бюджет страны в 70 миллиардов рублей, так как подорожание сигарет простимулирует контрафактную торговлю.

С другой стороны, эксперты уверены, что рост акцизов является подходящим средством увеличить поступления в казну, так как отрасль не является стратегической, а цена сигарет может помочь курильщикам бросить вредную привычку.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что стоимость пачки сигарет в России вырастет примерно на 20 рублей. Если акцизы на табачные изделия повысят на 20%, то средняя стоимость пачки вырастет примерно на 17%.