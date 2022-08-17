Госдума обсудит уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных ценностей

Во время осенней сессии депутаты Госдумы рассмотрят несколько законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и введении уголовной ответственности за нее, сообщила РИА «Новости» глава парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Действующие законы предполагают только административное наказание, а может, пора уже и в Уголовный кодекс поправки вносить — вот это будем обсуждать осенью», — сказала она.

Она напомнила, что в Госдуму внесли уже несколько законодательных инициатив на эту тему. Курултай Башкортостана предложил запретить распространение среди детей информации об идеологии бездетности, депутаты Госдумы — выдачу прокатного удостоверения кинотеатрам на материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, публикацию в СМИ и соцсетях информации, отрицающей семейные ценности. Нина Останина считает, что нужно принять единый всеобъемлющий закон.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец также предложила запретить пропаганду трансгендерности, а спикер Госдумы Вячеслав Володин провел в своем Telegram-канале опрос о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в России.