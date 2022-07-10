Володин провел опрос о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram-канале провел опрос, спросив подписчиков, стоит ли вводить в России запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей.

Среди вариантов ответа есть «Да», «Нет» и «Все равно». На данный момент в опросе приняли участие почти 50 тысяч человек, 90% респондентов одобрили запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, 7% высказались против. Еще 3% заявили, что им безразлична эта тема.

Ранее, в День семьи, любви и верности, 8 июля, Володин выступил с предложением на законодательном уровне запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей.

По его словам, попытки Европы навязать российскому обществу собственные ценности полностью провалились, а после выхода страны из Совета Европы ушли и требования узаконить однополые браки.

Накануне в одном из европейских городов прошел детский ЛГБТ-парад. Дети, которым нет и 10 лет, прошлись по улицам с радужной символикой.