Сериалы, блогеры и даже диснеевские мультфильмы работают на пропаганду нетрадиционной ориентации и самоопределения, а в результате — на истребление нации. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала «360», как дети калечат себя ради навязанных идеалов, и объяснила, для чего нужен запрет пропаганды трансгендерности.

Гормональные препараты

Статистики о трансгендерах в России нет. Однако по отзывам родителей и подростков, в том числе собственных детей, омбудсмен поняла, что проблема имеется. Стало модным быть трансгендером. Это результат достаточно активной массивной пропаганды, особенно среди детей и молодежи, ведь взрослая психика устойчивей.

Сериалы, книги, диснеевская продукция, блогеры рассказывают о трансгендерности как о новом течении, веянии, и быть обыкновенным считается скучно, старомодно, неинтересно. Дети подражают кумирам и перенимают не только манеру поведения, но и начинают принимать гормональные препараты, которые предназначены для смены пола Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в РТ.

По ее словам, эти лекарства может купить любой желающий — их отпускают почти бесконтрольно. Последствия бывают трагическими.

«Если взрослый человек становится бесплодным только через три-четыре года после приема препаратов, то подросток, у которого еще только формируются все системы и органы, — уже через полгода. Это становится трагедией для семьи и для него самого, когда он осознает, что совершил непоправимое», — сказала Ирина Волынец.

Забота государства

Она уверена, что необходим запрет на государственном уровне, так как задача властей — позаботиться о детях.

Государство должно позаботиться, чтобы наши дети не воспринимали психическое отклонение — именно им является трансгендерность — как норму. До недавнего времени даже ВОЗ признавала и трансгендерность, и гомосексуализм как психические отклонения Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в РТ.

Не все родители могут грамотно объяснить детям, что плохого в трансгендерности, а некоторые, по словам детского омбудсмена, заблуждаются и считают ее нормой. В качестве примера она привела дочь американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта. В детстве Шайло заявила, что является трансгендером, и родители поддержали ее. Девочке разрешили носить мужскую одежду и коротко стричься.

«Слава богу, не дошло до операции, хотя до этого оставался один шаг. Когда девочка повзрослела, она вдруг поняла, что никакой она не мальчик, а нормальная красивая девушка, которая притягивает мужские взгляды, переориентировалась — и сейчас это просто одна из красоток. А представьте, что было бы, если бы ей сделали операцию», — сказала омбудсмен.

Извращения стали нормой

Ирина Волынец связала это с политикой глобализации. Она не подходит России, особенно после принятия поправок к Конституции. Омбудсмен призвала «наводить порядок».

Все это вдалбливается детям. Мы должны этому противостоять. Конечная цель этой моды — бескровное истребление нации Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в РТ.

Ирина Волынец обратилась к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и призвала поддержать идею о законодательном запрете пропаганды трансгендерности, сообщил RT. Причем как среди детей, так и среди взрослых.