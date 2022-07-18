Депутаты выступили за полный запрет информации о нетрадиционных отношениях

Депутаты Госдумы предложили ввести полный запрет на публикацию в СМИ и социальных сетях информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и отрицающей семейные ценности. Кроме того предполагается запретить выдачу прокатных удостоверений фильмам, попадающим под эти категории. Такой законопроект внесла на рассмотрение в Госдуму группа депутатов. Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке авторы напомнили, что сегодня в России запрещена пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма и преступного поведения. Но никак не урегулированы распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и отрицание семейных ценностей, хотя они также опасны для развития общества.

В связи с этим депутаты предложили установить меры по запрету отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений в средствах массовой информации и интернете, а также установить прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения за показ фильмов с пропагандой бездетности и нетрадиционных отношений.