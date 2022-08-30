Канун Нового года и 24 февраля. Какие дни будут выходными в 2023 году

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил выходные и праздничные дни на 2023 год. В списке появились небольшие изменения: россияне смогут дополнительно отдохнуть 24 февраля и 8 мая. Но в общем число нерабочих дней не изменится.

Календарь рабочих и праздничных дней на 2023 год опубликовали в Telegram-канале правительства. Традиционно выходной будет первая неделя года — с 1 по 8 января. Обе даты приходятся на воскресенье, так что россиянам сделали дополнительные дни отдыха в феврале и мае.

В конце зимы жители страны будут отдыхать на День защитника Отечества — с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля. Международный женский день придется на среду и тоже традиционно будет выходным.

Нерабочими объявили и период с 29 апреля по 1 мая, а майские праздники продлили на один день: каникулы продлятся с 6-го по 9-е число. В июне нерабочими будут 10-е, 11-е и 12-е числа, а в ноябре — с 4-го по 6-е.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы, депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов напомнил «360», что календарь праздников правительство утверждает ежегодно с целью оптимизировать процесс работы и отдыха. При этом график составляют так, чтобы не нарушать установленную в Трудовом кодексе сумму рабочих и нерабочих дней.

Будут ли дополнительные выходные?

Добавлять новые выходные не стоит, поскольку любой федеральный нерабочий день — большая нагрузка на экономику страны и отдельно взятый бизнес, заявил в беседе с «360» Нилов.

«Любой дополнительный выходной вне рамок существующей модели — сокращенная возможность зарабатывать деньги для граждан, которые работают, например, посуточно», — объяснил депутат.

Но некоторые изменения, по его мнению, все же необходимы. Нилов подчеркнул, что ЛДПР несколько лет подряд борется за то, чтобы 31 декабря на законодательном уровне закрепили как нерабочий день во всей стране. В 2023 году, как и в 2022-м, канун Нового года выпадает на выходной день, так что в будущем проблема останется.

Несколько лет подряд была календарная вакханалия — даже президент вмешивался, давал рекомендации. Мы предложили в Трудовом кодексе сделать рокировку: 8 января объявить рабочим днем, а 31 декабря — выходным. Сохраняя контрольную сумму, то есть не нарушая баланс интересов работников и работодателей, можно найти компромиссное решение Ярослав Нилов депутат Госдумы.

Однако пока предложение ЛДПР не рассмотрели должным образом. Депутат также рассказал о продолжающихся дискуссиях на тему продления майских праздников, чтобы не разбивать неделю между 1-м и 9-м числами. Однако сделать это можно только за счет сокращения новогодних каникул.

«Чтобы этот вопрос был решен, надо найти классическую схему, которую предложил покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский: в обязательном порядке определить 1, 2, 3 января выходными днями, а все остальное оставить на усмотрение работника — он сможет определить сам, когда ему использовать в качестве дополнительных дней оплачиваемого отпуска», — пояснил Нилов.

В преддверии 1 сентября парламентарий напомнил о предложении ЛДПР закрепить в Трудовом кодексе возможность взять выходной родителям, чьи дети идут в первый класс.

«Это единожды для ребенка бывает в жизни. Мы не говорим о дополнительном выходном, мы говорим о праве использовать положенный тебе оплачиваемый отпуск либо взять за свой счет», — отметил собеседник «360».

Многие работодатели идут навстречу сотрудникам и позволяют взять в этот день выходной. Однако закрепление права в Трудовом кодексе дало бы родителям уверенность в том, что они смогут проводить ребенка в школу в первый раз вне зависимости от обстоятельств, заключил Нилов.