«История была к нему несправедлива». Горбачева назвали слишком добрым для роли, которая ему выпала

Скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев. Он был несомненно исторической личностью, отметил в беседе с «360» политолог, независимый аналитик, советник президента России по политическим вопросам в 1991–1993 годах Сергей Станкевич.

«Несомненно историческая личность и просто, по-моему, очень добрый, хороший, совестливый человек. Он был слишком добр для той исторической роли, которая ему выпала. Видимо, это сыграло и положительную, и отрицательную роль в его судьбе», — отметил Станкевич.

По его словам, история была к Горбачеву не очень справедлива, и люди тоже несправедливы в значительной мере.

«Но теперь уже тем порогом, который он пересек, я думаю, все станет на свои места постепенно», — заключил собеседник «360».

О смерти экс-президента СССР стало известно поздно вечером 30 августа. Как сообщило РИА «новости» со ссылкой на Центральную клиническую больницу Москвы, Горбачев умер после продолжительной болезни. Политику был 91 год.

Сообщения о госпитализации Горбачева из-за проблем со здоровьем появились в конце июня.