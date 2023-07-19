Эксклюзив 19 июля 2023, 21:20 «Гораздо лучше». Дядя пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочки рассказал о ее состоянии Дядя пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочки заявил, что она чувствует себя лучше РИА «Новости»

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Потерявшая родителей во время теракта на Крымском мосту девочка сейчас чувствует себя намного лучше. Об этом «360» рассказал ее родственник.

«У племянницы стабильное состояние. Чувствует себя гораздо лучше. Сейчас она находится в больнице в Краснодаре», — сказал он.

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По словам дяди девочки, о ее переводе в другое медицинское учреждение ему пока ничего не известно.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что получившую травмы во время теракта на Крымском мосту девочку переведут в Москву для дальнейшего лечения.

Семейная пара из Белгородской области стала жертвой атаки двух надводных украинских беспилотников на Крымском мосту. Вместе с ними в автомобиле была дочь-подросток, которая получила серьезные травмы. Пострадавшего ребенка после лечения в Темрюкской центральной республиканской больнице перевезли в больницу Краснодарского края.

Президент России Владимир Путин поручил оказать девочке и ее родственникам всю необходимую помощь.