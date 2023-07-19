Общество 19 июля 2023, 18:10 Пострадавшая в теракте на Крымском мосту девочка продолжит лечение в Москве Минздрав объявил о переводе в Москву пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочки РИА «Новости»

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Оставшуюся без родителей и получившую травмы во время теракта на Крымском мосту девочку доставят в Москву для продолжения лечения. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он пояснил, что ребенком займутся врачи одного из ведущих детских федеральных учреждений.

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«Медицинскую эвакуацию осуществляют специалисты Федерального центра медицины катастроф и наши коллеги из Краснодарского края», — заявил Кузнецов.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников пояснил, что состояние девочки стабильное, отрицательной динамики врачи не зафиксировали.

Погибших во время теракта родителей ребенка похоронят в ближайший четверг, 20 июля. Как сообщили в администрации Новооскольского городского округа, траурная церемония начнется в 11:00.

Семейная пара из Белгородской области погибла на Крымском мосту во время атаки двух надводных украинских беспилотников. Сопровождающая их дочь-подросток получила серьезные травмы.

Президент России Владимир Путин поручил руководству региона и федеральным властям оказать необходимую помощь девочке и ее родственникам.