Общество 27 февраля 2024, 21:44 Главу узбекского землячества Баратова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг: арестованный Усман Баратов внесен в список террористов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Усмана Баратова, арестованного главу узбетского землячества «Ватандош», внесли в перечень террористов и экстремистов. Информацию об этом разместили на сайте Росфинмониторинга.

В январе Баратов распространил в социальных сетях оскорбительную запись в отношении участников спецоперации на Украине. Пост заметили военкоры и обратились в Следственный комитет с просьбой отреагировать на действия автора. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за оскорбления бойцов.

Реклама

Замоскворецкий суд Москвы отправил Баратова под стражу на два месяца. Его обвинили в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. Сторона защиты попыталась обжаловать это решение, но в феврале Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу.

На фоне скандала представители узбекской диаспоры в Москве заявили, что Баратов не имеет к ним никакого отношения.