29 января 2024, 18:50
«Царьград»: представители диаспоры отвернулись от главы узбекского землячества Баратова после возбуждения дела
После того, как глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов стал фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти, узбекская диаспора в Москве открестилась от любых связей с подозреваемым. Об этом сообщил «Царьград».
В своем Telegram-канале «Узбеки Москвы» представители диаспоры назвали Баратова провокатором и заявили, что не имеют с ним связей.
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«Усман Баратов никогда не имел и не имеет никакого отношения к узбекской диаспоре в Москве», — говорится в сообщении.
Ранее Усман Баратов опубликовал у себя в социальной сети изображение с надписью, оскорбляющую бойцов СВО. Дело взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Преступления
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