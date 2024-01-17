Криминал 17 января 2024, 10:42 Следком по просьбе военкоров возбудит уголовное дело за оскорбление участников СВО Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за оскорбления участников СВО РИА «Новости»

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В Москве возбудят уголовное дело после появления в интернете поста с оскорблением участников спецоперации на Украине. Наказать его автора, президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова потребовали военкоры, сообщил Следственный комитет России.

Журналисты попросили официально отреагировать на оскорбительные высказывания в адрес солдат в записи Усмана Баратова в соцсетях. Они обратились в Следком.

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«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил <…> возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — сообщила пресс-служба.

Расследованием займется ГСУ СК России по Москве. Ход работы взяли под контроль в центральном аппарате.

В Белгороде ранее возбудили уголовное дело после нападения группы подростков на прохожих. Они снимали избиения на камеру и публиковали в интернете.