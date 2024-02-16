Криминал 16 февраля 2024, 15:50 Главу узбекского землячества Баратова оставили в СИЗО Мосгорсуд оставил под стражей главу узбекского землячества Усмана Баратова Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» / Соцсети

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Мосгорсуд назвал арест главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по делу о возбуждении вражды из-за его поста об участниках СВО законным. Его оставили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Апелляционная инстанция оставила под стражей главу узбекского землячества Усмана Баратова», — заявили в ведомстве.

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Баратова по постановлению Замоскворецкого суда Москвы отправили в СИЗО 19 января. Главе узбекского землячества предъявили обвинение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В ходе следствия установили, что фигурант прокомментировал в социальной сети «Одноклассники» ситуацию с нехваткой яиц в стране, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников спецоперации. Баратов вину не признал. Его апелляционные жалобы оставили без удовлетворения.

Ранее экс-главбуха МХАТа имени Горького приговорили к четырем годам условно.