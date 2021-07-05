Глава Минздрава сообщил о ежедневных поставках вакцин от коронавируса в регионы

Поставки новых партий вакцин против коронавируса в регионы происходят фактически ежедневно. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что темпы вакцинации в регионах растут, поэтому логистическая компания адаптировала поставки. Процесс идет без задержек, сообщил ТАСС.

По словам Мурашко, в ряде регионов фиксируют рост случаев заражения коронавирусом. На фоне этого происходит перепрофилирование дополнительных коек для пациентов с ковидом.

«Это происходит на опережение сегодня. Понятны тренды развития», — пояснил он.

Министр напомнил, что огромную роль для борьбы с пандемией играет самодисциплина населения. Важно, чтобы каждый человек предпринимал меры для защиты себя и окружающих от этой инфекции. Среди них вакцинация, ношение масок, соблюдение ограничительных мер.

По словам Мурашко, формирование иммунитета после вакцинации занимает как минимум до шести недель, поэтому в этот период нужно беречь себя, чтобы не заразиться и избежать тяжелых осложнений.

Министр добавил, что хотя система здравоохранения адаптируется под ситуацию, но не стоит проверять ее на прочность.

«В первую очередь нужно безопасно вести себя и заботиться о себе», — заключил он.