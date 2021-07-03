Вирусологи опровергли популярный миф о вакцинации «Спутником V»

Вакцина против коронавируса «Спутник V» не влияет на геном человека. Аденовирус, который содержится в препарате, держится в клетках примерно две недели и не может размножаться.

Об этом Ura.ru сообщил завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

«Аденовирусы, на которых основана вакцина „Спутник“, не могут размножаться в человеческом организме. У них убрана часть генома, по сравнению с природным вариантом», — объяснил он.

Нестеров отметил, что аденовирусы — одна из самых распространенных острых респираторных инфекций. Люди постоянно сталкиваются с ней, начиная с первых дней жизни.

При этом профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский уточнил, что «Спутник V» не оказывает никакого воздействия на геном человека.

«Аденовирус, даже „дикий“, неизмененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — подчеркнул он.

Вирусолог добавил, что аденовирус, который содержится в вакцине от коронавируса, может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров. Он хранится в клетках человека всего две недели после вакцинации.

Ранее россиянам посоветовали пройти всесторонний осмотр организма, если после прививки от коронавируса и последующей ревакцинации антитела так и не появились.