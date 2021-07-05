Переболевших ковидом россиян начнут персонально приглашать на медосмотры

Россияне, которые переболели ковидом, будут получать персональные приглашения на медицинские обследования. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, такая персонализация необходима, чтобы мотивировать людей идти к врачу, сообщил ТАСС.

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию», — рассказал Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета.

Глава Минздрава добавил, что переболевшим пациентам будут направлять приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли человеку помощь.

Мурашко также затронул вопрос процедуры записи на вакцинацию в Свердловской области. По его мнению, этот функционал не полностью реализован, надо его «допилить». Запись по телефону он назвал малоэффективной, потому что она отнимает много времени.

Министр напомнил, что при обращении через портал госуслуг люди могут получить сертификат о вакцинации и обратиться за помощью по другим направлениям.