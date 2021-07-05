Россиян предупредили об опасности курения в первые дни после прививки от коронавируса

Курение в течение первых трех дней после вакцинации от коронавируса чревато образованием тромбов и дополнительным стрессом. Об этом ТАСС рассказала директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

«Одно и тоже влияние [как от алкоголя] — это спазмы сосудов и загущение крови, которое является самым ведущим при ковиде. При воздействии на организм любыми вирусами, не только ковидом, идет загущение крови, сужение сосудов и резкое тромбообразование — все те же самые риски. Чтобы исключить их, нельзя пить [спиртное] и курить», — приводит агентство слова Лапы.

Собеседница посоветовала курильщикам после прививки принимать антикоагулянты, которые снижают активность свертывающей системы крови. Врач-пульмонолог Алексей Никишенков добавил, что после укола начинает активно работать иммунитет, а дополнительная интоксикация организма — это лишний стресс.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. Темп прививочной кампании увеличился после ухудшения эпидемической ситуации в стране в начале лета и введения новых ковидных мер. Ранее доктор биологических наук Сергей Нетесов заверил, что вакцина «Спутник V» не влияет на геном человека. По его словам, содержащийся в препарате аденовирус находится в клетках в течение двух недель и не может размножаться.